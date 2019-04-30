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30 Nisan Türkiye Gündemi

30 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn bugün Türkiye'ye gelecek.

İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru

Açıldığı 29 Ekim 2018'den beri yolcu ve uçuş sayısını her geçen gün arttıran İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan'da bin 221'er sefer ile en yoğun iki gününü yaşadı.

Arınç, "Kolları bir sıvarız ki" deyip AK Partili küskünlere mesaj verdi!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki bunu istesin" açıklaması yaptı.

Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti. Almanya'da cezaevinde yattıktan sonra İbrahim Karakaş ile evlenen ve Türkiye'ye gelen Ay'ın kalp krizi geçirdiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Patates ve soğan fiyatları düştü

Hasadın başlamasıyla patates ve soğan fiyatlarında gerileme yaşandı. Soğanın kilo fiyatının 75 kuruşa, patatesin 2 buçuk liraya düştüğü belirtildi.

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