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Ece Üner'in "Kerimcan" videosu sosyal medyada gündem oldu

Ünlü haber spikeri Ece Üner, Instagram'dan müstehcen video paylaşan Kerimcan Durmaz'a 'den sert tepki gösterdi.

Ece Üner, "Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük. Bir derginin kapağındaki karikatürde eline hortumu almış bir adam 'Herkes dışarıya çıksın da bir ülkeyi yıkayalım pislik içinde kaldı ortalık' diyordu. Gerçekten yıkayalım bu ülkeyi yoksa bu Kerimcanlar durmaz" diyerek tepki gösterdi.

Video sosyal medyayı çalkaladı

Ece Üner'in ana haber bülteninde Kerimcan Durmaz ile ilgili söyledikleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir çok kullanıcı Üner'i söylediklerinden ötürü tebrik etti.

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