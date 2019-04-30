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Sevgili vaadiyle kandırıp fuhuş yaptırdılar

Mersin'de genç kızları sevgili vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de ve farklı illere götürülen genç kızlara zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratını aldı. Kızları 'sevgili' vaadiyle kandırıp, ardından zorla fuhuşa zorlayan kişileri takibe alan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şahısların A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine fuhşun yaptırıldığı merkez Yenişehir ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından 'genç kızlara zorla fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden Y.H. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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