Müge Anlı'dan bomba Fenerbahçe yorumu
Müge Anlı küme düşme sınırında olan Fenerbahçe ile ilgili canlı yayında bomba bir yorum yaptı.
Anlı Fenerbahçe'nin ligde kalmak için Erzurumspor ilede yarıştığını canlı yayında duyunca bombayı patlattı ve "Biz o durumamı geldik. Ben takip etmiyorum başarız hiç bir şeyi sevmiyorum.Ben hayatta kendi kardeşimde olsa tutmam.Takım olarak kim hakediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın.Hiç öylede fener alsın fener alsın demiyorum kim hakkettiyse o alsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamalarını yaptı. Koyu bir fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı'nın bu açıklamasına Fenerbahçeliler nasıl tepki verecek merak konusu. İşte o açıklamarlar...