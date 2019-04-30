Müge Anlı'dan bomba Fenerbahçe yorumu

Anlı Fenerbahçe'nin ligde kalmak için Erzurumspor ilede yarıştığını canlı yayında duyunca bombayı patlattı ve "Biz o durumamı geldik. Ben takip etmiyorum başarız hiç bir şeyi sevmiyorum.Ben hayatta kendi kardeşimde olsa tutmam.Takım olarak kim hakediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın.Hiç öylede fener alsın fener alsın demiyorum kim hakkettiyse o alsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamalarını yaptı. Koyu bir fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı'nın bu açıklamasına Fenerbahçeliler nasıl tepki verecek merak konusu. İşte o açıklamarlar...