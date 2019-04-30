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Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a tepki!

Demet Akalın, Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına attığı mesajla Kerimcan'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organını göstererek video çektiği iddia edildi. Kerimcan, söz konusu videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı.

KERİMCAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kerimcan Durmaz'a bir tepki de yediği içtiği ayrı gitmediği şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj gönderen Akalın, Durmaz'a şu sözlerle sitem etti:

"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim. Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledi. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim. Hepimiz genç olduk ve hatalar yaptık. Artık bu onun başına gelen kaçıncı olay. Bu olay kabul edilemez. Sen bir şöhreti taşıdıysan bu kadarını yapamazsın yok böyle bir dünya. Ben plates yaparken resmimi çekemiyorum ya. Anadan üryan fotoğrafınızı telefonunda bile bulunduramazsın."

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