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3 yaşındaki minik İsmail’in bayrak sevgisi büyük beğeni topladı

Trabzon’da Boz ailesinin 3 yaşındaki oğulları İsmail İlhan’ın şehitliğe girip şehit mezarlarını ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öpmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzon'da babası ile Değirmendere mahallesindeki Sülüklü Mezarlığı’nda bulunan şehitliğin önünden geçerken koşarak mezarlığa giren 3 yaşındaki İsmail İlhan Boz buradaki şehit mezarlarını, mezar taşları üzerindeki şehit resimlerini ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öptü. Küçük çocuğun o anları babası Emirhan Boz tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük beğeni topladı. Baba Emirhan Boz, oğlunun polis ve askerler ile Türk bayrağı ve şehitlere büyük saygısının olduğunu belirterek inşallah ileri yaşamında da bu sevgisinin devam edeceğini söyledi. 

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