POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin F-35 şantajına tepki göstererek, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rus S-400 füzelerini satın almasına karşı çıkarak F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğini söyleyen Amerikan yönetimine, devletin en tepesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi. 

Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefimize adım adım yaklaştıklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor. Dünya bugün adeta diken üzerindedir. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Suriye'de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. 

Türkiye, siyasi diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir etmeyecektir."

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