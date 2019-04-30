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Küçükçekmece'de 2 emekli polis arasında silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaral

Küçükçekmece'de emekli 2 polis arasında çıkan silahlı çatışmada, emekli polislerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır bir şekilde yaralandı.

Olay Atakent Mahallesi 19 sokaktaki bir ticaret merkezi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti diğeri yaralandı. Yaralı İlhan Varlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarık İlbey olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemeleri devam ediyor.

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