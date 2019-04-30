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Sichuan Airlines Türkiye'ye ilk seferini yaptı

Çin'in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları'nın pandaların ana vatanı Çengdu kentinden İstanbul'a başlattığı uçuşlarının ilkinde eğlenceli saatler yaşandı. Uçağın Türk hava sahasına girişinde 10 bin metrede Türk ezgileri eşliğinde Çinli hostesler peçe takarak Türk dansından örnekler sergilemeleri yolcular tarafından bol bol alkışlandı.

China Southern Havayollar'nın Pekin'den İstanbul'a uçması sonrası, Sichuan Havayolları da Çin'in pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere bugünden itibaren başladı. Çin şirketinin İstanbul'a Airbus 330 tipi uçakla yaptığı ilk uçuşa yolcular da yoğun ilgi gösterdi. Toplam 254 yolcu ile yapılan ilk uçuşa şirketin yöneticileri de katıldı.

Boş koltuğun bulunmadığı ilk uçuşta, havayolu şirketinin dergisinde Kapadokya da dahil Türkiye tanıtımı geniş yer aldı. Taksim, İstanbul, Safranbolu, Konya'nın tanıtıldığı dergide Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

Yolcuların büyük bir bölümü özellikle Kapadokya'yı görmek için Türkiye'ye geldiklerini söylediler. Şirketin bundan sonraki uçuşlarına da Çinli yolcuların yoğun talep gösterdiği de belirtildi.

Türk ezgileri eşliğinde 10 bin metrede dans ettiler

Sichuan Havayolları'nın geniş gövdeli Airbus 330 tipi uçağı, Türk hava sahasına girişinde Çinli hostesler yolcular için bir sürpriz yaptı. Kabin ışıklarının kapatılmasının ardından, fener eşliğinde Türk müzikleri kabinde duyulmaya başladı.

Peçe takan hostesler, dans ederek yolcuların eğlenceli vakit geçirirken, yolcular da hosteslerin Türk danslarından örnekler sergilemelerini cep telefonları ile çekmeyi de ihmal etmedi.

Peçe takarak dans eden hostesler ile yolcular da bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. DHA'dan Gökhan Artan'ın haberine göre uçağın İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde inişi sonrası da bir tören düzenlendi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de karşılayanlar arasında yer aldı. Uçak su takı ile karşılandı.

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