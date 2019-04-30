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Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip görüntüleri paylaştılar

Antalya’ya gezi için gelen üniversite öğrencileri, eğlenmek için gittikleri macera parkındaki midilli cinsi atlara alkol içirince karakolluk oldu. Atlara içki içirirken çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverlerin ihbar ettiği öğrenciler karakola götürüldü, 700 TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

Olay, Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, düzenlenen gezi kapsamında Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. Hafta sonu Kuzdere Mahallesi’nde bulunan macera parkına giden öğrenciler, ATV ile Quad Safari turuna çıkarken, birkaç öğrenci alkollü oldukları için geride kaldı. Öğrenciler, konukların sevebilmeleri için görünür yerde bulunan midilli cinsi minyatür atları görünce ellerindeki alkol şişelerindeki içkiyi hayvanların önüne dökerek içmelerini sağladı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Öğrenciler atlara bira içirirken çekilmiş görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca durumu fark eden hayvanseverler duruma paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Olayı öğrenen Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Alev Ersan’ın başvurusu üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri öğrencilerin konakladığı otele giderek 4 kişiyi gözaltına aldı.

700 LİRA PARA CEZASI

Öğrenciler daha sonra Jandarma’ya teslim edildiler. Hayvanlara Jandarma tarafından kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçlarını içine alan 5199'uncu maddesi 14 / A fıkrasından hareketle madde 28/K fıkrası uyarınca kişi başı 700 TL idare para cezası verilerek serbest bırakıldı.

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