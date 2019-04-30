DÜNYA

Sona kalan sandviç kavga sebebi oldu

İskoçya’da bir sandviç dükkânında iki kadın son kalan sandviç yüzünden birbirine girdi.

Olay, İskoçya’nın Kuzey Lanarkshire bölgesinin Coatbridge şehrinde meydana geldi. Bir sandviç dükkânındaki kadın müşteriler, rafta kalan son sandviçi isteyince ortalık karıştı. Arka taraftaki kadın, sıranın önündeki kadına vurunca; öndeki de hemen karşılık verdi. Kadınların birbirini yumruklayıp, yerde tekmelediği kavgayı sonlandırmak için dükkândaki diğer müşteriler devreye girdi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı. Olayla ilgili açıklama yapan dükkandaki markanın sözcüsü ise, olayı doğrulayarak polisin araştırma başlattığını bildirdi.

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