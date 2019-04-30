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Konya'da Karapınar'da obrukların sayısı 332'ye çıktı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde obrukların sayıları 332'ye ulaşırken, uyarılarda bulunan Konya Jeoloji Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık,Allah korusun eğer böyle bir obruk oluşumu konutun altında meydana gelirse, o evi tamamen yutacak durumda." dedi.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Obrukların çapları 80 ila 100 metreyi, derinlikleri 30-40 metreyi bulurken, konuya ilişkin kritik bir açıklama  Konya Jeoloji Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık'tan geldi.

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgede oluşan obrukların insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti. Son yıllarda ciddi oranda obruk sayısında artış olduğuna dikkat çeken  Fetullah Arık, şunları söyledi: "Bizim ibretle izlediğimiz nokta geçmişte çok daha seyrek oluşurken, son yıllarda obruk oluşum sayılarında ciddi bir artış meydana geldi. Hatta kimi yerlerde vatandaşlar kendi yerlerinde oluşan küçük obrukları kendi imkanlarıyla, taşla, toprakla doldurup ekime devam ettiği yönünde duyumlar alıyoruz. Vatandaşları bu konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz büyükçe bir boşluğun sadece yüzeydeki izi. Dolayısıyla yüzeydeki izi kapattığınız zaman aşağıdaki boşluğu kapatmış olmuyoruz. Daha sonra büyükçe bir obruk oluştuğu zaman tedbir almamış oluruz. O nedenle oralarda vatandaşların daha dikkat olması lazım.''

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