Manisa'da damat kayınpederi ile evlendirildi!
MANİSA Soma’da nikahlarını kıydıran çift evlilik cüzdanlarını alıp evlerine geldiklerin de hayatlarını şokunu yaşadı. Aile cüzdanına bakan damat cüzdanda, eşinin isminin yerine kayınpederinin isminin yazıldığını gördü. Resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yanlışlığın düzeltilmesi için nikah dairesinin yolunu tuttu.
Denizli’de yaşayan Zekeriya Karataş (35) önceki gün nişanlısı Gülşah Yılmaz (25) ile evlenmek için Soma Belediyesi Nikah Dairesine gitti. Aile içinde yapılan sade bir törenle çift dünya evine girdi. Hayli neşeli bir ortamda geçen nikah sonrası evlerine giden çift ise aile cüzdanlarına bakınca hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşanan olayın ardından damat Zekeriya Karataş ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.