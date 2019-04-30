Manisa'da damat kayınpederi ile evlendirildi!

Denizli’de yaşayan Zekeriya Karataş (35) önceki gün nişanlısı Gülşah Yılmaz (25) ile evlenmek için Soma Belediyesi Nikah Dairesine gitti. Aile içinde yapılan sade bir törenle çift dünya evine girdi. Hayli neşeli bir ortamda geçen nikah sonrası evlerine giden çift ise aile cüzdanlarına bakınca hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşanan olayın ardından damat Zekeriya Karataş ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.