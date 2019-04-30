GÜNCEL

Manisa'da damat kayınpederi ile evlendirildi!

MANİSA Soma’da nikahlarını kıydıran çift evlilik cüzdanlarını alıp evlerine geldiklerin de hayatlarını şokunu yaşadı. Aile cüzdanına bakan damat cüzdanda, eşinin isminin yerine kayınpederinin isminin yazıldığını gördü. Resmi olarak kayınpederi ile evlenen damat, eşi ile birlikte yanlışlığın düzeltilmesi için nikah dairesinin yolunu tuttu.

Denizli’de yaşayan Zekeriya Karataş (35) önceki gün nişanlısı Gülşah Yılmaz (25) ile evlenmek için Soma Belediyesi Nikah Dairesine gitti. Aile içinde yapılan sade bir törenle çift dünya evine girdi. Hayli neşeli bir ortamda geçen nikah sonrası evlerine giden çift ise aile cüzdanlarına bakınca hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşanan olayın ardından damat Zekeriya Karataş ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...
Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar...
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
Yakut künyeyi oyuncak sandı! Torununa verdi
Yakut künyeyi oyuncak sandı! Torununa verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
30 Nisan Türkiye Gündemi yeni
30 Nisan Türkiye Gündemi yeni
Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip görüntüleri paylaştılar
Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip görüntüleri paylaştılar
Kerimcan Durmaz'dan olay videosu için yeni açıklama
Kerimcan Durmaz'dan olay videosu için yeni açıklama
Sona kalan sandviç kavga sebebi oldu
Sona kalan sandviç kavga sebebi oldu
Guaido'dan askeri birliklere "sokağa çıkın" çağrısı
Guaido'dan askeri birliklere "sokağa çıkın" çağrısı
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Venezuela'da darbe kalkışması
Venezuela'da darbe kalkışması
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri