YEREL

Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyer hemşire ve acil tıp teknisyeni olarak tanıtan kadın, değişik servislerde bir aya yakın çalıştı. Geceleri hastaneye, hastalara müdahalede de bulunan sahte sağlıkçı, bu süre zarfında çok sayıda hasta ve hasta yakınının değerleri eşyalarını çaldı.

İki personelin eşyalarını çaldıktan sonra ortadan kaybolan sahte sağlıkçının yakalanması için hastane yönetimi, polise başvurdu. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu
Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu
Konya'da Karapınar'da obrukların sayısı 332'ye çıktı
Konya'da Karapınar'da obrukların sayısı 332'ye çıktı
Kerimcan Durmaz'dan olay videosu için yeni açıklama
Kerimcan Durmaz'dan olay videosu için yeni açıklama
Manisa'da damat kayınpederi ile evlendirildi!
Manisa'da damat kayınpederi ile evlendirildi!
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi
Mizalle 'Your Map' koleksiyonuna yoğun ilgi