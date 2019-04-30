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Game of Thrones hayranlarını çıldırtan sahne

Dünyanın dört bir yanında gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones (Taht Oyunları) final sezonunda da adından söz ettiriyor.

Dünyanın dört bir yanında gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin sekizinci sezon üçüncü bölümü geçen Pazar günü yayınlandı.

Bölümde Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin son sahnedeki rolü ise birkaç gündür konuşulan tek konu haline geldi.

O sahneyi barda izleyen bir grubun sahneyi izlerken verdikleri tepkiler de kayda alındı.

Grubun son sahnedeki tepkileri sosyal medyada gündeme oturdu.

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