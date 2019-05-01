SPOR

Kenan Erçetingöz'den olay Ersun Yanal paylaşımı

Gazeteci Kenan Erçetingöz, Göcek’te Ersun Yanal ile bir araya geldi. Kenan Erçetingöz, yaptığı paylaşımın üzerine, “Çok şey dedi de. Yazmam. İlk 10’da bitiririz dedi ama” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ağırladığı Trabzonspor ile oynanan maçta Valbuena'nın son dakika golüyle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısında soru almayacağını açıkladıktan sonra soluğu 1 günlüğüne Göcek’te aldı.

''Fenerbahçe çok daha iyi olacak”
Göcek'e giden teknik direktör Ersun Yanal, gazeteci Kenan Erçetingöz ile karşılaştı. Usta gazeteci Kenan Erçetingöz’ün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Yanal, “Tatilde değilim. 1 günlük kafa dinleme diyelim. Sabah döneceğim. Fenerbahçe çok daha iyi olacak” diye konuştu. 

Erçetingöz: İlk 10’da bitiririz dedi 
Kenan Erçetingöz, yaptığı paylaşımın üzerine, “Çok şey dedi de. Yazmam. İlk 10’da bitiririz dedi ama” ifadelerini ekledi.

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