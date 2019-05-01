MEDYA

Kardeş Çocukları 14. bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 14. yeni bölümüyle 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye hamlesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
Trump'tan Venezuela açıklaması
Trump'tan Venezuela açıklaması
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
YSK İstanbul'daki olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu
Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Aile Hikayesi 9. bölüm 2. fragmanı
Bir Aile Hikayesi 9. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 69. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 69. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 12. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 12. bölüm 2. fragmanı
Game of Thrones hayranlarını çıldırtan sahne
Game of Thrones hayranlarını çıldırtan sahne
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı