Bursa'da hız yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza gece yarısı merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Heykel mevkiinden Ankara Yolu Caddesi istikametine giden Semih Çıtak (19) yönetimindeki 16 U 7056 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıkarak önünde giden Orhan Güneş'e (44) ait 16 DY 373 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Çıtak otomobilden fırlayarak metrelerce savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çıtak, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Bu arada Semih Çıtak'ın otomobilinde içki şişeleri dikkati çekti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.