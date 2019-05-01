DÜNYA

ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir üniversiteye yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesinin kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.  Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında tutulduğu belirtilerek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. 

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