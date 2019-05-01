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Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi:

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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