1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kareler

İstanbul’da kutlamaların adresi bu yıl Bakırköy. Çok sayıda kişi, kentin çeşitli noktalarından Bakırköy'e doğru yola çıktı. Bakırköy'e giriş yapmaya çalışan gruplar arama noktalarında durduruldu. Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu, bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.