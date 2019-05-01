MEDYA

Müge Anlı'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait

Konya'da başı kesik halde bulunan yeni doğum yapmış kadın cesedinin kime ait olduğu belirleniyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Osmancık mahallesinde 28 Nisan 2019 tarihinde Osmancık göleti ormanlık alana mantar toplamaya giden köylüler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Eski dere yatağında çukur bir bölgede bir yıl öncesine ait gömülmüş halde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi cesedin detaylarına ulaştı. Vahşi cinayet ise bakın ne zaman nasıl işlenmiş.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Caster Semanya için tarihi karar
Caster Semanya için tarihi karar
Diyarbakır Hazro'da park yeri kavgası 3 ölü 1 yaralı
Diyarbakır Hazro'da park yeri kavgası 3 ölü 1 yaralı
Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü
Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü
İbrahim Kalın -Jeffrey görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama Kritik zirve bitti
İbrahim Kalın -Jeffrey görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama Kritik zirve bitti
Alanyaspor'dan TFF'ye başvuru
Alanyaspor'dan TFF'ye başvuru
Josef Sural’ın ardından Alanya Müftülüğü: "Müslüman olmayanlara rahmet dilemeyin"
Josef Sural’ın ardından Alanya Müftülüğü: "Müslüman olmayanlara rahmet dilemeyin"
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jet Sosyete yeni sezon 24. final bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 24. final bölüm 2. fragmanı
Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı
Taksim Meydanı kapatılınca esnaf top oynadı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm 2. fragmanı
Taksim'de izinsiz gösteriye gözaltı
Taksim'de izinsiz gösteriye gözaltı
Iğdır'da koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı
Iğdır'da koçların kavgasını çoban köpekleri ayırmaya çalıştı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm 2. fragmanı
Sultanbeyli’de İETT otobüsüyle polis aracının çarpışma anları kamerada
Sultanbeyli’de İETT otobüsüyle polis aracının çarpışma anları kamerada
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı