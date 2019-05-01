Müge Anlı'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Osmancık mahallesinde 28 Nisan 2019 tarihinde Osmancık göleti ormanlık alana mantar toplamaya giden köylüler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Eski dere yatağında çukur bir bölgede bir yıl öncesine ait gömülmüş halde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi cesedin detaylarına ulaştı. Vahşi cinayet ise bakın ne zaman nasıl işlenmiş.