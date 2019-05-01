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'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Çorum'da, köy muhtarlığı seçiminde en fazla oyu alan kişinin "en az 6 aylık ikamet şartı"nı yerine getirmediği gerekçesiyle mazbata verilen diğer aday, "başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı" gerekçesiyle istifa etti.

Merkeze bağlı Büğet köyünde 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimde vatandaşlar, köy muhtarını belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren adaylardan İsmail Akpınar 143, Saffet Kışla ise 145 oy aldı. Akpınar, Kışla'nın "en az 6 aylık ikamet şartı"nı yerine getirmediği gerekçesiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Seçim kurulunun incelemesinde Kışla'nın, mahalli idarelerle ilgili yasadaki adaylığa ilişkin "En az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak" şartını yerine getirmediği belirlendi.

Bunun üzerine seçim kurulu, en çok oyu alan ikinci aday konumundaki Akpınar'ın muhtar olmasına karar verdi.

Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Akpınar, "Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı" gerekçesiyle aynı gün Çorum Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne giderek, azalarıyla görevlerinden istifa etti.

İstifaların kabul edilmesinin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Büğet köyünde 2 Haziran'da muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

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