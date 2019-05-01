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Diyarbakır Hazro'da park yeri kavgası 3 ölü

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde 2 grup arasında araç park etme yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Hazro ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında araç park yeri nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada market işleten baba Recep Çiçek, çocukları Selçuk (31) ve Sercan (29) hayatını kaybetti.

İhbarla sevk edilen güvenlik güçleri güvenlik önlemi alırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 1 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

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