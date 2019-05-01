1 Mayıs Türkiye Gündemi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bozuluyor' iddialarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel, medyada yer alan 31 Mart seçimleri sonrası Cumhur İttifakı'nın biteceği iddialarına ilişkin 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır' dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

Temel Karamollaoğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaparak ''ben seçimin yenilenmesi için bir gerekçe görümüyorum'' dedi.

İbrahim Kalın -Jeffrey görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklama Kritik zirve bitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Güvenli bölge, İdlib mutabakatı ve Münbiç yol haritası gündeme geldi.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu!

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, 2012 yılında görülen davada kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 50 hafta hapis cezası verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal Venezuela açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'daki gelişmelere ilişkin olarak ' barışçıl geçişi tercih ederiz ancak gerekirse askeri müdahale olabilir' dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.