Temel Karamollaoğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş, Karamollaoğlu’nun kendisine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunması dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretinde Karamollaoğlu’nun eski bir belediye başkanı olması dolayısıyla belediyeler ve çalışmalara ilişkin birtakım uyarılarda bulunduğunu aktaran Yavaş, “Bizler de bütün Ankaralılara layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağımızı bildirdik.” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu ise Yavaş’a başarılar dileyerek, başkentin önemine işaret etti. “Belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın göreve gelmiş olması, bizim daha güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı.” diyen Karamollaoğlu, zor bir dönemden geçildiğini, yaşanan aksaklıkların, problemlerin hepsinin üstesinden gelineceğine inandığını vurguladı.