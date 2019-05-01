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Kahramanmaraş'ya fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, fosseptik çukuruna düşen Zeynep Aygördü (2) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine bağlı Hurman Mahallesinde meydana gelen olayda; Fadime Aygördü, kızı Zeynep ile birlikte babasının evine gitti. Bir süre sonra aile, küçük Zeynep'in evde olmadığını fark etti. Yakınları tarafından aranan Zeynep, evin yakınlarında 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu fosseptik çukurunun yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu.

İhbar üzerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Zeynep, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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