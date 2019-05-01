Antalya'da hortumda kaybolan Buse için acı davet

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortumda kaybolan ve 98 gündür tüm arama çalışmalara rağmen bulunamayan Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı gıyabi cenaze namazı duyurusu yürek sızlattı.

Buse için kaybolduğu bölgedeki Kemer Sanayi Sitesi Cami'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.