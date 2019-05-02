Modacı Ivana Sert Şarkıcı Oldu

Moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu Ivana Sert, yeni single tanıtımını yaptı. Sosyal medya hesabından videoyla şarkısını sevenlerine duyuran Ivana Sert, şarkısıyla yaza damga vurmayı amaçladığını ifade etti.Single'nın tanıtımında, müzik ile arasının çok iyi olduğunu dile getirirken daha önce konservatuar okuduğunu dile getirdi. Her zaman müzik yapmak istediğinin yanı sıra mankenlik ve modadan önce içinde olduğunun ifadesini kullanırken, "Her şey aslında tesadüf oldu. Murat Yeter ile tanıştım. İçimde hep vardı zaten ve oldu. Yönetmenliğini Metin Arolat yaptı. 24 saat sürdü. Şehrazat sözlerini yazdı ve Murat Yeter de aranjeliğini yaptı. Bu yaz İmalat Hatası şarkısı bomba gibi olacak" şeklinde konuştu