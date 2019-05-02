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Esenyurt'ta silahlı sopalı çatışma!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi

İnönü Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, uyuşturucusattığı iddia edilen 4 kişi saat 16.40 sıralarında siyah lüks bir araçla Belde Caddesi'nde durdu. Araçtan inen şüphelilerden ikisi, yolda yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Panikle kurşunlardan kaçmaya çalışanlar daha sonra saldırganları kovaladı. Ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla buradan kaçarken, onları kovalayanların arasında elinde silah olan birisi dikkat çekti. Silahların ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri kovalayanlardan bir kişiyi gözaltına alırken, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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