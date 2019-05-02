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Sarıyer’de denize düşen kişiyi vatandaşlar çıkardı

Sarıyer’de sahilde yürüyen bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesinin ardından sudan çıkartılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 02:00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü esnada dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından balıkçı teknesine konulan kişi kıyıya çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan dengesini kaybederek denize düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kağıt toplayıcısı olduğu öğrenildi. 
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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