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Dereye düşen köpeği böyle kurtardılar

Trabzon’un Araklı ilçesinde dereye düşen köpek 3 vatandaşın çabaları sonrasında kurtarıldı.

Araklı ilçesindeki Karadere Deresi’ne nasıl ve nerden düştüğü belli olmayan bir köpeğin sesini duyan Yassıkaya mahallesi sakinlerinden Faik Hancı arkadaşları Semih ve Halil Hancı ile beraber harekete geçti. Dere kenarındaki köpeği kurtarmak için arkadaşlardan biri dereye inerken zorda olsa köpeği belinden iple bağlamayı başardı. Diğer iki arkadaş ise yukarıdan köpeği çekerek dere içerisinden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. 

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