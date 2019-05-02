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Rize'de kaybolan iki çocuk bulundu

RİZE Fındıklı'da 4 ve 5 yaşlarındaki Barış Yıldırım ve Selim Yağız Özkan kaybolmuştu. Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını açıkladı.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kaybolmuştu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber vermişti. Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Mobese ve iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocukların parktan çıkıp, önlerinde yürüyen kişiyi takip ettiklerini tespit etmişti.

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