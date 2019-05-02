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Denizli'de tabancalı saldırgana yaralı halde bakın nasıl direndi!

DENİZLİ'de nakliye firması sahibi Ercan Sert'in iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda 2 kurşun yedikten sonra saldırgana karşı sopayla mücadele vermesi sosyal medyada olay oldu.

Denizli'de nakliye firması sahibi Ercan Sert'in (45) üç gün önce iş yerinde uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sert'in, kendisini tabancayla yaralayan Doğan H.'ye (23) karşı sopayla mücadele vermesi yer aldı.Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Pamukkale'nin Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi.

Nakliyat firması sahibi Ercan Sert, geçen şubat ayında sahibi olduğu TIR'a, minibüsle çarparak ağır hasar veren Doğan H.'ye karşı dava açtı. TIR'da oluşan hasar nedeniyle Denizli 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucu; değer kaybı, iş gücü ve TIR'daki hasarın giderilmesi için Doğan H.'nin, yaklaşık 150 bin TL ödemesine karar verildi. Doğan H., geçen pazartesi günü Sert'in iş yerini basarak tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sert'in tedavisi sürerken, kaçan Doğan H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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