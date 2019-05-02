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Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı

Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kayan özel halk otobüsü 3 araca çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 3 araca çarptı. Halk otobüsü daha sonra duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. 

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