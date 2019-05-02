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İstanbul’da cinayet anı kamerada

Levent’te bir garsonun iş yerinde tartıştığı 3 Suriyeliyi vurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Levent Çarşı’daki bir restoranda geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.50'de meydana gelen olayda, restoranda çalışan M.C.G. (25), iş arkadaşları Suriye uyruklu Z.H. (25), V.A. ve M.H. ile masa örtüsü serme yüzünden tartıştı. Mesai bitimi dışarıda gördüğü Z.H.'yi tabanca ile vurarak öldüren M.C.G., 200 metre ileride bulunan V.A. ve M.H.’ye de ateş açtı. Olayda V.A. ağır, M.H. ise hayati tehlikesi oluşmayacak şekilde yaralandı. Olayın ardından M.C.G. taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede saldırganın bindiği taksinin plakasını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yaklaşık yarım saat sonra Büyükdere Caddesi üzerinde taksinin içerisinde tabancasıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı şahıs iş arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra belinden silahını çıkartıyor. Şahıs ardından defalarca ateş ederek arkadaşlarını vuruyor. Gençler yere düşerek yaralanıyor. Bir genç yaralı halde koşarak kaçarken, saldırgan da kaçıyor.

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