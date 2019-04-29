Alanyasporlu Josef Sural son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.