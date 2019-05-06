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Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi

Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi. FIFA tarafından verilen 6 puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulandı.

Balıkesirspor Baltok’un Süper Lig'de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho‘ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmesi için 26 Nisan 2019 tarihine kadar süre veren ve borcun ödenmemesi halinde kırmızı-beyazlı kulübün 6 puanının silinmesini ve 2 tescil dönemi transfer yasağı cezası uygulanmasını isteyen FIFA‘nın yaptırımları, borcun belirtilen süre zarfında ödenmemesi nedeniyle yürürlüğe girdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesindeki puan durumunu güncelleyerek, Balıkesirspor Baltok’un puanını 40’tan 34’e düşürdü. Balıkesirspor bu cezanın ardından ligde 13. sıraya geriledi. Alınan bu cezaya rağmen Balıkesirspor Baltok ligde kalmayı başardı. 

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