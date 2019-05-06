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İstanbul seçimlerinin yenilenme gerekçesi

İstanbul seçimlerinin yenilenme gerekçesi

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı verdi. İlk bilgilere göre YSK, iptal kararını sandık kurullarının oluşturulma sürecinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerini iptal ederek seçimlerin yenilenmesi kararını verdi. İlk bilgilere göre karar sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükler nedeniyle alındığını belirtti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, YSK kararıyla ilgili aldığı ilk bilgileri canlı yayında paylaştı. Canova'nın edindiği ilk bilgiler ve izlenimleri şöyle:

"AK Parti, itirazlarda iki başlığa çok güveniyorlardı. İlk aşamada edindiğim bilgilere göre YSK da seçimin yenilenmesi kararını verirken, sandık kurullarının oluşumuna yönelik usulsüzlükleri ele aldı. Ve seçimin yenilenmesi kararını verdi.

AK Parti iddiası neydi? 

İstanbul'daki birçok sandık kurulunda; sandık kurulu başkan ve üyelerinin memurlar arasından belirlenmediği iddiasıydı. Kaymakamların hazırladığı listenin, büyük bir kısmının bu seçimde kullanılmadığı, dışarıdan memur olmayan; bankalardan veya özel sektörde çalışanlardan bazı isimlerin görevlendirildiği iddiası vardı.

FETÖ bağlantısı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. 43 ismin FETÖ ile bağlantısı tespit edilmişti. AK Parti'nin iddiaları bu yöndeydi.

16 binin üzerinde sandıkta usulsüzlük tespit ettiği yönünde bilgi vardı. Sandıkların geneline bakıldığı zaman, oradan AK Parti veya CHP'nin daha fazla oy almış alması da değerlendirilmemelidir."

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