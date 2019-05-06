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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomatları öldüren teröristin dün düzenlenen törenle Erivan’daki askeri mezarlığa gömülmesine tepki gösterdi.

Açıklamada "Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez" denildi.

Törenle Erivan’daki askeri mezarlığa gömüldü

Dışişleri Bakanlığı, bugün internet sitesine koyduğu açıklamayla, Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir’i 27 Ocak 1973 tarihinde şehit eden Ermeni asıllı teröristin dün düzenlenen törenle Erivan’daki askeri mezarlığa gömülmesine tepki gösterdi:

"Terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir"

"27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz.

Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez.

Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

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