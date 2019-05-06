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Ekrem İmamoğlu: Her şey güzel olacak

Ekrem İmamoğlu: Her şey güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftarını yapıyor. YSK'nın kararı sonrası İmamoğlu açıklama yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftarını yaptı. 

İftar sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayında konuşan İmamoğlu, YSK'nın resmi kararını beklediklerini söyledi. İstanbul için her şeyin çok daha güzel olacağını ifade eden İmamoğlu, YSK'nın resmi kararı sonrası görüşlerini paylaşacağını söyledi.

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