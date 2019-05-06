HABER /  POLİTİKA

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için flaş karar

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece için flaş karar

Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe ve Büyükçekmece için kararını verdi. İşte YSK'nın o kararı;

Yüksek Seçim Kurulu, Maltepe ve Büyükçekmece seçimleri için yapılan itirazları reddetti.

YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.

Kurul, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti.

YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
MHP Başkanlık Divanı sonrası açıklama
CHP'li İnce'den YSK kararına tepki
CHP'li İnce'den YSK kararına tepki
İstanbul seçimlerinin yenilenme gerekçesi
İstanbul seçimlerinin yenilenme gerekçesi
İşte İstanbul seçimlerinin yapılacağı tarih
İşte İstanbul seçimlerinin yapılacağı tarih
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
İBB Başkanı İmamoğlu Ramazan alışverişi için Eminönü'nde!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği Rusya'ya sokmayıp geri çevirdi!
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
Mukabele ne demek toplu mukabele yapmak şart mı?
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
İzmir iftar saatleri Diyanet 2019 imsak sahur vakti
Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi
Balıkesirspor Baltok şok haber! 6 puanı silindi
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme
Samsun iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Samsun iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
Kalp krizi geçiren yıldız kaleci Iker Casillas'ın son durumu
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Malatya iftar saatleri 2019 Diyanet imsak sahur vakti
Yorumlar