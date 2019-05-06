YSK İstanbul seçimlerini iptal etti! Seçimler yenileniyor

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararını AK Parti Temsilcisi Recep Özel, twitter'dan duyurdu.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun.... — Recep Özel (@recepozel32) 6 Mayıs 2019



Karar 7'ye 4 oyla alındı

İddialara göre YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 7'ye 4 karşı oyla alındı.

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik

YSK'nın kararı sonrası CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun toplanması için çağrı yapıldı.

AK Partili Güler: Kanuna aykırı görevlendirme yapılmış

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, YSK kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Sandıklarda başlayan, ilçe ve il seçim kurulunda devam eden mevcutlu sayımlar, yine sandıklardaki sandık başkanlarının seçim kanunundaki açık hükme rağmen, kamu sıfatı taşımayan kişilerden görevlendirme yapıldığı için, birçok konuda yolsuzluklar, usulsüzlükler meydana geldi. Sandıkta yaşanan hadiseler ortaya konarak bunları YSK'ya taşımıştık. Tahmin ediyorum bu itirazların tamamı tek tek ele alındı bugün.

Geçen hafta YSK ara kararıyla beraber evrak gönderilmesini istemişti. Maalesef, ilçe seçim kurulunda sandık başkanlarının atanmasıyla ilgili kanuna aykırı görevlendirme yapılmış. Sandıklarda oy sayımı esnasında, sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi sonucunda kanuna aykırı işlemleri görüyoruz."