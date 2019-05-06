AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi" açıklamasında bulundu.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı için, "Mazbata iptal kararı çıktı" şeklinde konuştu.

YSK'nın kararı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, özetle şunları söyledi:

"Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması iddiamızda ısrarlıydık. Döküm cetvellerinin boş olduğuna yönelik iddialarımız vardı. Kurul bunları gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Talebimizin bu noktada haklılığı YSK'nın kararıyla tescil edilmiş oldu. Herkes hür iradesiyle karara katıldı. Yeter sayısı aşıldı. Hepsine Allah razı olsun diyoruz. Bu karar hayırlı ve uğurlu olsun. Mazbata iptal kararı da çıktı. Oy pusulaları tekrar basılacak. Resmi takvim 7 Temmuz'a tekabül ediyordu. Bir an önce seçim sürecinden çıkılması için 23 Haziran kararı verildi. Bir şaibe vardı. Şaibesiz bir seçim istiyoruz. Ölüm veya istifa halinde adaylar değişebilir. Seçmen kütükleriyle ilgil ilave bir işlem yapılmayacak. Sadece İBB seçimleri iptal oldu. Kurul, Büyükçekmece ve Maltepe'yi görüşmeye devam edecek. "

"YSK süreci iyi analiz etti"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan da bir açıklama geldi. Şenocak şunları söyledi:

"Bugünkü toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik karar alındı. YSK'nın süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Kararın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. 23 Haziran'daki seçim sonucunda İstanbul'un AK Partili bir belediye ile yönetileceğini ümit ediyoruz."