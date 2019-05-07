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Karar sonrası CHP ve İYİ Parti'de olağanüstü toplantı!

Karar sonrası CHP ve İYİ Parti'de olağanüstü toplantı!

YSK üyeleri, İBB Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener de gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

YSK'nın, İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararı vermesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu, MYK üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle makam odasında görüştü ve YSK'nın kararını değerlendirdi. 

Salı günü de TBMM grup toplantısı öncesi Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekillerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu'nun, bu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da çağırdığı öğrenildi.

CHP Sözcüsü Öztrak: Hukuk cinayeti işlendi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada "31 Mart'ta sandıktan çıkan irade dün masa başında gasp edildi. Bir hukuk cinayeti işlendi. Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır. " dedi.

"YSK'nın bugünkü kararıyla 16 Nisan'daki içtihadını görmezden geldiğini ve seçmen iradesinin hiçe sayıldığını" söyleyen Öztrak şöyle devam etti.

"YSK iktidarın baskı ve tehdidine karşı duramamıştır. Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir. Tarih, millet ve hukuk öününde bunun hesabını vereceklerdir. Ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır.Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz"

Akşener de Başkanlık Divanı'nı topladı

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı'nı topladı.

İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Seçim iptali kararı talimatla verildi, YSK'daki 7 hakim Türk demokrasisinde kara bir sayfa açtı" dedi.

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