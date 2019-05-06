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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde konuştu. Erdoğan, "Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz sürecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır, intikamları misliyle alınmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Külliyemizi şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Son üç gününde Hakkari'de 4, Azez'de şehit edilen 2 askerimize, Şırnak'ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet  diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. İntikamları misliyle alınmıştır. Tek bir terörist kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Şehitlere ve ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz"

Kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine erişemeyecektirler. Asker ve polis şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, ailelerine, ülkemize yaptıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize mücadeleleri, fedakârlıkları sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi şahsım ve milletim adına sunuyorum.

"Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz dünyanın çok farklı ülkelerinde 78 şehitliği olan bir milletiz.

"Siyasette çeyrek asırdır milletimizin hizmetindeyim"

15 Temmuz'da 7'den 70'e, kadını erkeğiyle topyekün millet olarak kıyam ettik. Bütün bunları tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için yapıyoruz. Biz mücadeleyi bırakırsak milletimizin tek bir ferdine bile özgürlüğü de, bu vatan toprağında yaşamayı da çok göreceklerinin olduğunu da biliniz. Bu ülkede milletimiz bize hamdolsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığa kadar her türlü göreve layık gördü. Siyasette çeyrek asırdır milletimiz hizmetinde olan bir kardeşiniz olarak bizim tek derdimiz, ülkemizdir, milletimizdir, 82 milyonun geleceğidir."

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