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İstiklal'deki iftarda İhsan Eliaçık'a gözaltı

İstiklal'deki iftarda İhsan Eliaçık'a gözaltı

Kendilerini Anti Kapitalist Müslümanlar olarak nitelendiren Prof. Dr. İhsan Eliaçık önderliğindeki grubun iftarına polis izin vermedi. Polis alandakilere müdahale ederken Eliaçık, gözaltına alındı.

Anti Kapitalist Müslümanlar'ın geleneksel İstiklal Caddesi iftarına polis bu yıl izin vermedi. Güvenlik gerekçesiyle alanda toplanılmasına izin verilmezken Prof. Dr. İhsan Eliaçık polis tarafından gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'ndeki iftar için öğle saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alınırken polis grubun iftar için toplanmasına izin vermedi.

Aralarında ilahiyatçı yazar Prof. Dr. İhsan Eliaçık'ın da bulunduğu grup polise direnirken, grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polis aralarında Eliaçık'ın da bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

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