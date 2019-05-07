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Meral Akşener: Bu bir sivil darbedir

Meral Akşener: Bu bir sivil darbedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın iptal kararının demokrasiye vurulan sivil darbe olduğunu ileri sürdü. Akşener, milletin bu kararla mağdur edildiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK kararı sonrası açıklama yaptı. 6 Mayıs tarihini unutmayacaklarını söyleyen Akşener, YSK kararıyla milletin iradesinin çiğnendiğini, demokrasi geleneğinin ezildiğini söyledi.

Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında YSK kararına tepki gösterdi. Kararla Türkiye'nin dünyaya rezil edildiğini ileri süren Akşener şöyle konuştu:

"Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği ve önünün açıldığı millet iradesi, bugün o kahramanların adını dillerinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır. Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy verirse versin aziz milletimizin iradesidir.

Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Millet ittifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarenin ardından millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız."

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