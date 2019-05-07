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YSK kararı sonrası o parti adayını geri çekti

YSK kararı sonrası o parti adayını geri çekti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul seçimleriyle ilgili iptal ve yenileme kararı aldı. YSK'nın kararının açıklanmasının ardından TKP'nin adayı 23 Haziran seçimlerinde aday olmayacağı açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimleri için aldığı iptal ve yenileme kararı sonrası Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul seçimlerinde aday göstermeyeceklerini açıkladı.

TKP, 31 Mart seçimlerinde 10 bin 492 oy almıştı. YSK'nın kararı sonrası TKP'den açıklama geldi. Kararın YSK kararı olmadığı ve siyasi bir karar alındığı belirten açıklamada TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki seçimde hiçbir biçimde aday olmayacağı belirtildi.

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