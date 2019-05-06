Trabzonspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmemezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, bitime 3 hafta kala ilk 4'te kalmayı garantiledi ve 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup etmeyi başararak puanını 56'ya yükseltti.

Gol düellosu şeklinde geçen maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor olurken, 16. dakikada Sosa ve 20. dakikada da Yusuf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Kayserispor'un bu gollere cevabı ise 32. dakikada Hasan Hüseyin ile geldi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarının 64. dakikasında Kayserispor, Hasan Hüseyin'in golüyle maçta eşitliği yakalarken bu gole Trabzonspor'un cevabı 1 dakika sonra Abdülkadir ile geldi. Maçta dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise sahneye çıkan Novak attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve müsabaka da bu sonuçla tamamlandı.

Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 56'ya yükseltirken, Kayserispor 37 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

16'ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye şutunda meşin yuvarlak Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Yusuf'un pasıyla ceza sahası içerisine giren Rodallega'nın kaleye gönderdiği şut yan direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Yusuf'un penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

32'nci dakikada Kravets'in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Hasan Hüseyin ceza sahası sağ çaprazında topla buluştuktan sonra bir anda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hasan Hüseyin'in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın yanından ağlarla buluştu: 2-1.

34'üncü dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Rodallega'nın kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodallega'nın bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

45+1'inci dakikada Sosa'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Zülfikar yumruklayarak uzaklaştırdı.

55'inci dakikada sol kanattan Denüz Türüç'ün ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Kravets kafayla vuruşunu yaptı ancak Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı.

57'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sağ ayağıyla bekletmeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

61'inci dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Abdülkadir'in kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla dışarıya çıktı.

64'üncü dakikada Varela'nın soldan pasında altıpasın gerisinden topa iyi yükselen Hasan Hüseyin'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

65'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Abdülkadir bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

84'üncü dakikada Abdülkadir'in pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Novak topu üzerine düzelttikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Zülfikar'ın sağından ağlara gitti: 4-2.

86'ncı dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Abdülkadir'in kaleye gönderdiği sert şutu Zülfikar son anda kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz'in kaleye gönderdiği topu Nwakaeme son anda çizgiden kafayla uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR: 4 - 2 :İM KAYSERİSPOR

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Murat Cem), Amiri (Dk. 58 Ekuban ), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 74 Olcay)

İM KAYSERİSPOR: Lung (Dk. 38 Zülfikar), Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil (Dk. 81 Bilal), Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Varela (Dk. 81 Gyan), Kravets

GOLLER: Dk. 16 Sosa, Dk. 20 Yusuf, Dk. 65 Abdülkadir, Dk. 84 Novak (Trabzonspor) - Dk.32 - Dk. 64 Hasan Hüseyin (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Hosseini (Trabzonspor) - Kravets, Chery, Deniz (Kayserispor)